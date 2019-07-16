Сослан Джанаев - в "Разговоре по пятницам"

"Ростова" и Экс-вратарь "Спартака" "Рубина" , последние полсезона выступавший за польский "Медзь", подписал контракт с "Сочи" Голкипер дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову для рубрики "Разговор по пятницам".

– Есть ответ для самого себя – почему вы, один из лучших вратарей страны, оказались не востребованными российскими топ-клубами?

– Посмотрите на рынок – сегодня все команды из первой пятерки укомплектованы хорошими голкиперами. Играют ребята здорово. Ну и зачем кого-то покупать?

– А вариант с ЦСКА?

– Вот тут без комментариев.

– Из Европы предложения были?

– Да. Мог оказаться в "Легии", например. Входил в шорт-лист, общался с руководством. Но надо было подождать. Сначала клуб должен продать молодого вратаря, на которого появился спрос.

– Ждать вы не захотели?

– Нет. Еще вел переговоры с турками, но этот тот же случай, что и в "Легии". Вопрос решился бы не раньше середины августа. А тут конкретное предложение из России. Я съездил на сборы с "Сочи" и подписал контракт на два года.

– В контракте есть пункт – если позовет "Легия", то уедете?

– Нет. Сегодня все мои мысли связаны с ФК "Сочи".

– Как полагаете, из этого клуба реально попасть в сборную?

– Почему нет? В прошлом сезоне "Динамо" одной ногой было в стыках – но Шунина продолжали вызывать. Мой польский этап карьеры тоже не остался без внимания Черчесова. Пусть "Медзь" вылетел, но меня включили в расширенный список сборной. Дали понять, что следят за мной, я по-прежнему в обойме. Да и "Сочи" не спешите сбрасывать со счетов. Команда у нас крепкая. Так что все в моих руках – в прямом и переносном смысле.

Полностью интервью Джанаева – скоро на сайте sport-express.ru и в пятничном номере "СЭ"