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Сослан Джанаев - в "Разговоре по пятницам"

24 мая 2018 года. Нойштифт. Сослан Джанаев перед началом тренировки сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
24 мая 2018 года. Нойштифт. Сослан Джанаев перед началом тренировки сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-вратарь "Спартака", "Ростова" и "Рубина", последние полсезона выступавший за польский "Медзь", подписал контракт с "Сочи" Голкипер дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову для рубрики "Разговор по пятницам".
 
Сослан Джанаев."Решил выйти из зоны комфорта". Джанаев – о переезде в Польшу, сборной и будущем

– Есть ответ для самого себя – почему вы, один из лучших вратарей страны, оказались не востребованными российскими топ-клубами?

– Посмотрите на рынок – сегодня все команды из первой пятерки укомплектованы хорошими голкиперами. Играют ребята здорово. Ну и зачем кого-то покупать?

– А вариант с ЦСКА?

– Вот тут без комментариев.

– Из Европы предложения были?

– Да. Мог оказаться в "Легии", например. Входил в шорт-лист, общался с руководством. Но надо было подождать. Сначала клуб должен продать молодого вратаря, на которого появился спрос.

– Ждать вы не захотели?

– Нет. Еще вел переговоры с турками, но этот тот же случай, что и в "Легии". Вопрос решился бы не раньше середины августа. А тут конкретное предложение из России. Я съездил на сборы с "Сочи" и подписал контракт на два года.

– В контракте есть пункт – если позовет "Легия", то уедете?

– Нет. Сегодня все мои мысли связаны с ФК "Сочи".

– Как полагаете, из этого клуба реально попасть в сборную?

– Почему нет? В прошлом сезоне "Динамо" одной ногой было в стыках – но Шунина продолжали вызывать. Мой польский этап карьеры тоже не остался без внимания Черчесова. Пусть "Медзь" вылетел, но меня включили в расширенный список сборной. Дали понять, что следят за мной, я по-прежнему в обойме. Да и "Сочи" не спешите сбрасывать со счетов. Команда у нас крепкая. Так что все в моих руках – в прямом и переносном смысле.

Полностью интервью Джанаева – скоро на сайте sport-express.ru и в пятничном номере "СЭ"

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