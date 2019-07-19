Сослан Джанаев - о том, сколько зарабатывал в Польше

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь"​, стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер рассказал о своей зарплате в польском клубе.

– Говорят, в "Рубине" вы зарабатывали полтора миллиона евро в год. А в Польшу уехали на семь тысяч евро в месяц.

– Так-так…

– Ощущения – когда настолько резко падаешь в зарплате?

– Выходя на поле, о зарплате не думаешь. Разве я шел в футбол, чтобы зарабатывать? Я просто его люблю! Некоторые ребята, когда отправился в Польшу, усмехались: "Сос, что ты здесь забыл – на таких условиях?" А ничего страшного, отвечаю. Жизнь по-разному складывается. Я пришел доказывать на футбольном поле. Деньги меня не волновали – надо было восстановить кондиции после травмы. Я действительно поехал на семь тысяч. Хотя в России давали гораздо больше. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Джанаева