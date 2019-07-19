Сослан Джанаев - о том, почему покинул "Рубин"

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер рассказал о причинах ухода из казанского клуба зимой 2019-го.

– Нескольким футболистам "Рубина" предложили пересмотреть условия контракта, - рассказал Джанаев.

– Вам, Кудряшову и Гранату?

– Да. К тому моменту я полгода сидел без зарплаты. В декабре руководство заявляет: "Мы не можем столько платить. Готов пойти на понижение?" Отвечаю – я подумаю. Но был нюанс.

– Нюансы – самое​ интересное.

– Предложили понижение задним числом – деньги, которые я уже заработал, клуб хотел урезать. Из той зарплаты, которую не видел шесть месяцев!

– Это поворот.

– Говорю: я могу пойти навстречу клубу, контракт еще на полтора года. Для "Рубина" приличная экономия. С января пусть будет понижение. Но за эти шесть месяцев рассчитайтесь как следует.

– Логично.

– Есть же принципы – это было просто неуважение ко мне, к моему труду. Я такого отношения не заслужил.

– Что вы готовы были ужаться в зарплате – для нас новость.

– Я же понимал, какая ситуация в клубе. Наши высокие контракты "Рубину" в тягость. Но решить все можно было нормально. А мне ответили: "Нет!" Либо получаешь часть от уже заработанного, либо расстаемся. Я улетел в Мексику.

– Отдыхать?

– Да. Только приземлился – уведомление от клуба, что должен быть послезавтра на тренировке. В отпуске! Если б не появился в Казани, пошли бы штрафные санкции. Добраться из Мексики никак не успевал. Ничего не оставалось, как направить в клуб встречное заявление о том, что отказываюсь выходить на тренировки. Из-за того, что полгода задерживают зарплату.

– Вам кто-то подсказал?

– Я это и так знал, но на всякий случай проконсультировался с юристом. В той ситуации "Рубин" не оставил мне выбора, я просто защищался.

– Как дальше развивались события?

– А никак. Начинаются сборы у команды, я тренироваться не могу. Из-за этого заявления. Еще и второе пришлось написать, что в течение месяца "Рубин" обязан выплатить долг. Если нет – контракт расторгаю. По закону дается ровно месяц.

– Подошел этот день – и что?

– Ничего не выплатили – я подал на расторжение контракта. Сам. И стал свободным агентом. У человека есть принципы. Если б ко мне подошли в декабре и предложили скорректировать зарплату с января – да пожалуйста! Но когда хотят прогнуть – этот вопрос перестает быть исключительно денежным. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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