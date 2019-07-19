Сослан Джанаев - о несостоявшемся переходе в "Зенит"

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер рассказал, почему в свое время не перешел в "Зенит"​.

– Знаем, из "Ростова" вас приглашали в "Зенит". А вы ответили: "Сезон доиграю, к этому вопросу вернемся…"

– Немножко не так.

– А как?

– Интерес у "Зенита" действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?

– При том, что в "Ростове" условия были скромные?

– Очень скромные. Но об этом я вообще не думал.

– "Зениту" предложили отложить разговор до лучших времен?

– Нет. Сразу ответил – "не могу". Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том "Ростове". Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!

– Но "Зенит" – это не только деньги. Еще и толчок в карьере.

– Согласен. Но отмотать время назад – поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным! (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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