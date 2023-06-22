Сорокин прокомментировал присутствие ФИФА и УЕФА на заседании РФС

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал об отношениях РФС с ФИФА и УЕФА. Он прокомментировал присутствие организаций на заседании РФС.

— Мы удивлены присутствию представителей ФИФА и УЕФА.

— Почему вас это удивляет? Они всегда, исторически присутствуют на конференциях.

— Их присутствие говорит о том, что отношения на уровне федераций сохраняются?

— У нас есть отношения, они никогда не прерывались. Просто есть определенное решение со стороны УЕФА, которое вызывает у нас ряд сомнений в их пользе для российского футбола. Отношения не прерывались: ни человеческие, ни между организациями. РФС является членом и УЕФА, и ФИФА. В отличие от ряда других спортивных федераций, наше членство не приостановлено. Жизнь продолжается, обсуждения продолжаются о том, как восстановить российский футбол в правах. Просто этот процесс идет медленнее, чем нам хотелось бы, — заявил Сорокин.