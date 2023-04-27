Сорокин — о переговорах с УЕФА: «Изменений мы с вами не видим»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности потепления отношений между УЕФА и РФС.

— Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол, — сказал Сорокин.

— Насколько можно рассчитывать на «потепление» со стороны УЕФА?

— Трудно сказать. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции.

— Тогда вы понимаете причину отказа РФС от турнира ЦАФА?

— Этих обстоятельств я не знаю, поэтому говорить не буду.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.