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«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

09:23
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В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.

— Мама (Олимп-ФНЛ), что делать? В РПЛ нас обижают. А вольной жизни хочется, — говорится в сообщении.

«Сочи» занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков в 15 матчах. Накануне команда уступила «Тамбову» (1:2).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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