«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.

— Мама (Олимп-ФНЛ), что делать? В РПЛ нас обижают. А вольной жизни хочется, — говорится в сообщении.

Мам (@FNLeague), что делать? В @rfpl нас обижают. А вольной жизни хочется — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 3, 2019

«Сочи» занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков в 15 матчах. Накануне команда уступила «Тамбову» (1:2).

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