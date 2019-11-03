«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
09:23
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
— Мама (Олимп-ФНЛ), что делать? В РПЛ нас обижают. А вольной жизни хочется, — говорится в сообщении.
Мам (@FNLeague), что делать? В @rfpl нас обижают. А вольной жизни хочется— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 3, 2019
«Сочи» занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков в 15 матчах. Накануне команда уступила «Тамбову» (1:2).
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