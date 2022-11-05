«Сочи» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 5 ноября , состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Сочи» дважды побеждал красно-белых: 2:1 и 3:0. В текущем чемпионате «Спартак» был сильнее южан в первом круге со счетом 3:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Сочи» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».