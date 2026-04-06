«Рубин» обыграл «Сочи»

«Рубин» победил «Сочи» в выездном матче 23-го тура чемпионата России — 1:0.

На 20-й минуте гол забил Руслан Безруков.

Казанская команда продлила серию без поражений в РПЛ до четырех матчей — три победы и одна ничья. «Рубин» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в таблице чемпионата.

«Сочи» потерпел шестое поражение подряд. Команда с 9 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.