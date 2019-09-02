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«Сочи» расстался с экс-нападающим «Спартака» Обуховым

15:20
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«Сочи» в официальном Twitter объявил о расторжении контракта с 27-летним нападающим Владимиром Обуховым.

Обухов является воспитанником спартаковской школы, в составе «Спартак-2» он сыграл в 34 играх, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач, в основном составе красно-белых — в 5 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Также выступал за «Торпедо», «Мордовию», «Тамбов», за сочинцев сыграл лишь в трех встречах.

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