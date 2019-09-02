«Сочи» расстался с экс-нападающим «Спартака» Обуховым

«Сочи» в официальном Twitter объявил о расторжении контракта с 27-летним нападающим Владимиром Обуховым.

Обухов является воспитанником спартаковской школы, в составе «Спартак-2» он сыграл в 34 играх, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач, в основном составе красно-белых — в 5 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Также выступал за «Торпедо», «Мордовию», «Тамбов», за сочинцев сыграл лишь в трех встречах.

Нашу команду покидает Владимир Обухов. Благодарим его за время в Сочи и желаем удачи в дальнейшей карьере!#СочныйФутбол #СочныйТрансфер pic.twitter.com/9jCDTVjOqB — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

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