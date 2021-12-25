«Сочи» проведет два сбора зимой в Турции
«Сочи» на своем официальном сайт 25 декабря опубликовал расписание на зимнее межсезонье.
Первый сбор для «барсов» состоится с 14 по 21 января в Сочи, в рамках которого игроки пройдут медосмотр и начнут подготовку к сезону.
Затем команда продолжит тренироваться в Турции, где проведет два сбора: с 22 января по 3 февраля и с 7-го по 18 февраля. О соперниках и расписании товарищеских матчей в межсезонье станет известно позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/komanda-soberyetsya-v-sochi-v-seredine-yanvarya/
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