Гаврилов о трансферах «Спартака»: «А что, академия у клуба больше не работает?»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал трансферную политику красно-белых.

«Академия «Спартака» больше не работает? Не понимаю таких покупок. Команду нужно комплектовать так, чтобы был баланс — половина опытных игроков, остальные молодежь. Одни определяют игру команды, а остальные ее функциональные возможности. Всегда было так, что постепенно вводили молодежь, но когда нет баланса, игра команды будет страдать. Все-таки работа с молодежью и опытными людьми разная. Честно, не знаю, проще ему или нет, но им нужно определиться, как двигаться дальше. Как будет дальше — неизвестно. Смогут ли они выполнить поставленные задачи? Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах. Красно-белые подписали вратаря «Факела» Илью Свинова, полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича и нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.