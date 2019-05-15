"Сочи" прошел лицензирование для выступлений в сезоне 2019/20 премьер-лиги

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что в предстоящем сезоне "Сочи" сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, поскольку успешно прошел процедуру лицензирования.

- Вы хотите знать, прошли ли мы лицензирование? Да, там все нормально. У нас существуют финансовые гарантии, ведь клубы проходят лицензирование с подачей документов об обеспечении этих гарантий, – сообщил Рубашко ТАСС.

За два тура до финиша сезона в ФНЛ "Сочи" обеспечил себе участие в РПЛ.