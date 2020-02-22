«Сочи» подтвердил переход Рами

Защитник Адиль Рами подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

34-летний француз дозаявлен под 23-м номером.

? Чемпион мира перебирается в Сочи!



Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды.



Как вам трансфер?#ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи pic.twitter.com/tznAf3ifrL — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».