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«Сочи» победил «Краснодар» в матче молодежных команд

15:54

«Сочи» принимал «Краснодар» в матче 9-го тура молодежного чемпионата России. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Молодежные команды

9-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:0 (1:0)

Голы: Павлов, 38 (1:0). Павлов, 67 (2:0).

Удаление: Манелов (Краснодар — мол.), 72.

Судья: Голов (Омск).

4 ноября. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».

«Рубин — мол.» (Казань) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:0 (1:0)

Гол: Шолох, 20.

Судья: Данченков (Москва).

4 ноября. Казань. Стадион «Рубин».

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