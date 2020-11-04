«Сочи» победил «Краснодар» в матче молодежных команд
15:54
«Сочи» принимал «Краснодар» в матче 9-го тура молодежного чемпионата России. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Молодежные команды
9-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:0 (1:0)
Голы: Павлов, 38 (1:0). Павлов, 67 (2:0).
Удаление: Манелов (Краснодар — мол.), 72.
Судья: Голов (Омск).
4 ноября. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».
«Рубин — мол.» (Казань) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:0 (1:0)
Гол: Шолох, 20.
Судья: Данченков (Москва).
4 ноября. Казань. Стадион «Рубин».
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