Кечинов и Лоза считают, что «Сочи» обыграет «Оренбург»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов и известный композитор, поэт-песенник Юрий Лоза поделились прогнозами на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург».

Валерий Кечинов и Юрий Лоза принимали участие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 18-м туре чемпионата России, когда матч «Сочи» — «Оренбург», намеченный на 1 декабря, был перенесен из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев. «СЭ» обратился к участникам конкурса вновь, чтобы они дали актуальные прогнозы.

Валерий Кечинов: — 2:1 «Сочи» должен побеждать. Состав этой команды сильно изменился за зимний перерыв. Да и вообще, судя по первым двум турам после паузы, команда играющая. По крайней мере, дома выглядит фаворитом.

Юрий Лоза: 2:1 «Сочи» усилился, забегал после зимней паузы. Команда на подъеме. Кокорин пришел — атакующий потенциал сочинцев увеличился. «Оренбург» будет сопротивляться, но «Сочи» уже почувствовал вкус крови, победив «Урал» в прошлые выходные.

Специалисты (133) Очки Тур +/- Болельщики (135) Очки Тур +/- Александр Мостовой 23 4,16 +10 Валерий Баринов 22 6,17 +5 Борис Игнатьев 17 10, 17 +2 Владимир Пресняков-старший 14 2,16 -3 Юрий Белоус 15 1,20 +4 Николай Трубач 12 3,21 +5 Владимир Быстров 13 9,19 +1 Михаил Грушевский 12 9,19 -1 Алексей Игонин 10 5,21 -2 Анатолий Голышев 11 7 +5 Ринат Билялетдинов 9 12 +3 Сергей Мигицко 10 11 +2 Дмитрий Булыкин 8 11 -2 Игорь Золотовицкий 10 15,20 -1 Валерий Кечинов* 7 13, 18 -1 Алексей Маклаков 9 4 -4 Валерий Непомнящий 7 2 -3 Александр Кожевников 7 1 0 Олег Корнаухов 6 6 -6 Юрий Лоза* 7 5, 18 -3 Владимир Дядюн 5 7 -6 Евгений Кемеровский 6 13 +2 Максим Боков 4 14 +3 Александр Шаганов 5 8 +3 Руслан Нигматуллин 4 3 -1 Михаил Боярский 5 10 -1 Евгений Алдонин 3 15 -3 Михаил Ефремов 4 12 -3 Андрей Каряка 2 8 -3 Денис Евстигнеев 1 14 -3

*Итоговое количество очков у Валерия Кечинова и Юрия Лозы будет определено после того, как состоится перенесенный матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург»