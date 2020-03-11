Кечинов и Лоза считают, что «Сочи» обыграет «Оренбург»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов и известный композитор, поэт-песенник Юрий Лоза поделились прогнозами на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург».
Валерий Кечинов и Юрий Лоза принимали участие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 18-м туре чемпионата России, когда матч «Сочи» — «Оренбург», намеченный на 1 декабря, был перенесен из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев. «СЭ» обратился к участникам конкурса вновь, чтобы они дали актуальные прогнозы.
Валерий Кечинов: — 2:1 «Сочи» должен побеждать. Состав этой команды сильно изменился за зимний перерыв. Да и вообще, судя по первым двум турам после паузы, команда играющая. По крайней мере, дома выглядит фаворитом.
Юрий Лоза: 2:1 «Сочи» усилился, забегал после зимней паузы. Команда на подъеме. Кокорин пришел — атакующий потенциал сочинцев увеличился. «Оренбург» будет сопротивляться, но «Сочи» уже почувствовал вкус крови, победив «Урал» в прошлые выходные.
|
Специалисты (133)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Болельщики (135)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Александр Мостовой
|
23
|
4,16
|
+10
|
Валерий Баринов
|
22
|
6,17
|
+5
|
Борис Игнатьев
|
17
|
10, 17
|
+2
|
Владимир Пресняков-старший
|
14
|
2,16
|
-3
|
Юрий Белоус
|
15
|
1,20
|
+4
|
Николай Трубач
|
12
|
3,21
|
+5
|
Владимир Быстров
|
13
|
9,19
|
+1
|
Михаил Грушевский
|
12
|
9,19
|
-1
|
Алексей Игонин
|
10
|
5,21
|
-2
|
Анатолий Голышев
|
11
|
7
|
+5
|
Ринат Билялетдинов
|
9
|
12
|
+3
|
Сергей Мигицко
|
10
|
11
|
+2
|
Дмитрий Булыкин
|
8
|
11
|
-2
|
Игорь Золотовицкий
|
10
|
15,20
|
-1
|
Валерий Кечинов*
|
7
|
13, 18
|
-1
|
Алексей Маклаков
|
9
|
4
|
-4
|
Валерий Непомнящий
|
7
|
2
|
-3
|
Александр Кожевников
|
7
|
1
|
0
|
Олег Корнаухов
|
6
|
6
|
-6
|
Юрий Лоза*
|
7
|
5, 18
|
-3
|
Владимир Дядюн
|
5
|
7
|
-6
|
Евгений Кемеровский
|
6
|
13
|
+2
|
Максим Боков
|
4
|
14
|
+3
|
Александр Шаганов
|
5
|
8
|
+3
|
Руслан Нигматуллин
|
4
|
3
|
-1
|
Михаил Боярский
|
5
|
10
|
-1
|
Евгений Алдонин
|
3
|
15
|
-3
|
Михаил Ефремов
|
4
|
12
|
-3
|
Андрей Каряка
|
2
|
8
|
-3
|
Денис Евстигнеев
|
1
|
14
|
-3
*Итоговое количество очков у Валерия Кечинова и Юрия Лозы будет определено после того, как состоится перенесенный матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург»