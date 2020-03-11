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Кечинов и Лоза считают, что «Сочи» обыграет «Оренбург»

09:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов и известный композитор, поэт-песенник Юрий Лоза поделились прогнозами на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург».

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Валерий Кечинов и Юрий Лоза принимали участие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 18-м туре чемпионата России, когда матч «Сочи» — «Оренбург», намеченный на 1 декабря, был перенесен из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев. «СЭ» обратился к участникам конкурса вновь, чтобы они дали актуальные прогнозы.

Валерий Кечинов: — 2:1 «Сочи» должен побеждать. Состав этой команды сильно изменился за зимний перерыв. Да и вообще, судя по первым двум турам после паузы, команда играющая. По крайней мере, дома выглядит фаворитом.

Юрий Лоза: 2:1 «Сочи» усилился, забегал после зимней паузы. Команда на подъеме. Кокорин пришел — атакующий потенциал сочинцев увеличился. «Оренбург» будет сопротивляться, но «Сочи» уже почувствовал вкус крови, победив «Урал» в прошлые выходные.

Специалисты (133)

Очки

Тур

+/-

Болельщики (135)

Очки

Тур

+/-

Александр Мостовой

23

4,16

+10

Валерий Баринов

22

6,17

+5

Борис Игнатьев

17

10, 17

+2

Владимир Пресняков-старший

14

2,16

-3

Юрий Белоус

15

1,20

+4

Николай Трубач

12

3,21

+5

Владимир Быстров

13

9,19

+1

Михаил Грушевский

12

9,19

-1

Алексей Игонин

10

5,21

-2

Анатолий Голышев

11

7

+5

Ринат Билялетдинов

9

12

+3

Сергей Мигицко

10

11

+2

Дмитрий Булыкин

8

11

-2

Игорь Золотовицкий

10

15,20

-1

Валерий Кечинов*

7

13, 18

-1

Алексей Маклаков

9

4

-4

Валерий Непомнящий

7

2

-3

Александр Кожевников

7

1

0

Олег Корнаухов

6

6

-6

Юрий Лоза*

7

5, 18

-3

Владимир Дядюн

5

7

-6

Евгений Кемеровский

6

13

+2

Максим Боков

4

14

+3

Александр Шаганов

5

8

+3

Руслан Нигматуллин

4

3

-1

Михаил Боярский

5

10

-1

Евгений Алдонин

3

15

-3

Михаил Ефремов

4

12

-3

Андрей Каряка

2

8

-3

Денис Евстигнеев

1

14

-3

*Итоговое количество очков у Валерия Кечинова и Юрия Лозы будет определено после того, как состоится перенесенный матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург»

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