19:53 | Футбол — РПЛ

"Сочи" обыграл "Риеку" в дебютном матче Цаллагова

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"Сочи" обыграл хорватскую "Риеку" в контрольном матче - 2:1. В составе новичка РПЛ дебютировал экс-защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов.

Контрольный матч

"Сочи" (Россия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1 (2:1)

Голы: Горгон, 12 (0:1). Карапетян, 23 (1:1). Песегов, 38 - с пенальти (2:1). 

"Сочи": Заболотный (Фролов, 46), Маргасов, Цаллагов (Шакуро, 46), Почивалин (Казаев, 46), Юрганов, Калугин (Лагатор, 46), Миладинович, Билялетдинов, Песегов, Бурмистров (Бахтияров, 46), Карапетян.

Удаление: Шакуро (Сочи), 75. 

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