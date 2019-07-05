"Сочи" обыграл "Риеку" в дебютном матче Цаллагова

"Сочи" обыграл хорватскую "Риеку" в контрольном матче - 2:1. В составе новичка РПЛ дебютировал экс-защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов.
Контрольный матч
"Сочи" (Россия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1 (2:1)
Голы: Горгон, 12 (0:1). Карапетян, 23 (1:1). Песегов, 38 - с пенальти (2:1).
"Сочи": Заболотный (Фролов, 46), Маргасов, Цаллагов (Шакуро, 46), Почивалин (Казаев, 46), Юрганов, Калугин (Лагатор, 46), Миладинович, Билялетдинов, Песегов, Бурмистров (Бахтияров, 46), Карапетян.
Удаление: Шакуро (Сочи), 75.
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