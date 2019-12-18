«Сочи» объявил об уходе Кудряшова
Пресс-служба «Сочи» объявила о расторжении контракта с защитником Федором Кудряшовым. Решение было принято по согласованию сторон. 32-летний российский футболист выступал за сочинцев с лета 2019-го.
«Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжении карьеры!» — написано в заявлении пресс-службы «Сочи».
В текущем сезоне Кудряшов провел в составе «Сочи» 16 матчей и забил 1 гол.
Ранее защитник выступал за «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир» и другие команды.
Фёдор Кудряшов покидает футбольный клуб «Сочи». Решение о расторжении контракта принято по согласованию сторон.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 18, 2019
Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжении карьеры!#СочныйФутбол #СпасибоЗаВсё pic.twitter.com/FGJSy7tcDt
Дополнительная информация
http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/fyedor-kudryashov-pokidaet-stan-sochintsev/