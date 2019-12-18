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«Сочи» объявил об уходе Кудряшова

20:31
Федор Кудряшов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Сочи» объявила о расторжении контракта с защитником Федором Кудряшовым. Решение было принято по согласованию сторон. 32-летний российский футболист выступал за сочинцев с лета 2019-го.

«Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжении карьеры!» — написано в заявлении пресс-службы «Сочи».

В текущем сезоне Кудряшов провел в составе «Сочи» 16 матчей и забил 1 гол.

Ранее защитник выступал за «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир» и другие команды.

Дополнительная информация

http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/fyedor-kudryashov-pokidaet-stan-sochintsev/

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