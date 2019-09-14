РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — «Локомотив»: Жоау Мариу выйдет с первых минут

17:49
Теги:

В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Мостовой, Карапетян.

Запасные: Фролов, Н.Заболотный, Новосельцев, Шакур, Мевля, Померко, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Ан.Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Сочи — Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир