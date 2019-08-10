"Сочи" хочет сыграть против "Ахмата" на следующий день после российского этапа "Формулы-1"

"Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко. По его словам, вопрос обмена кругами с грозненцами не обсуждался, поскольку в таком случае 10 из 15 игр первого круга команде пришлось бы играть на выезде.

В предварительном расписании игра запланирована на 29 сентября, как и остальные игры тура. Впоследствии они будут разнесены по разным дням. 29 сентября в Сочи состоится российский этап "Формулы-1" "Гран-при России".