13:35 | Футбол — РПЛ

"Сочи" хочет сыграть против "Ахмата" на следующий день после российского этапа "Формулы-1"

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"Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко. По его словам, вопрос обмена кругами с грозненцами не обсуждался, поскольку в таком случае 10 из 15 игр первого круга команде пришлось бы играть на выезде.

В предварительном расписании игра запланирована на 29 сентября, как и остальные игры тура. Впоследствии они будут разнесены по разным дням. 29 сентября в Сочи состоится российский этап "Формулы-1" "Гран-при России".

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6751580

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