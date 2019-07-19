17:20 | Футбол — РПЛ

"Сочи" арендовал у "Зенита" Мостового

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой перешел на правах аренды в "Сочи", сообщает официальный сайт петербуржцев. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20.

21-летний хавбек ранее играл за молодежку "Локомотива", после чего защищал цвета "Долгопрудного" и "Химок". Зимой 2019 года он присоединился к "Зениту-2", провел 13 матчей, забил 5 голов и сделал 2 передачи в Олимп-ФНЛ. Летние сборы он провел с основой петербуржцев.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb/status/1152217185588252672

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