"Сочи" арендовал у "Зенита" Мостового

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой перешел на правах аренды в "Сочи", сообщает официальный сайт петербуржцев. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20.

21-летний хавбек ранее играл за молодежку "Локомотива", после чего защищал цвета "Долгопрудного" и "Химок". Зимой 2019 года он присоединился к "Зениту-2", провел 13 матчей, забил 5 голов и сделал 2 передачи в Олимп-ФНЛ. Летние сборы он провел с основой петербуржцев.