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Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание Нижичу

16:26
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Эпизод, в котором защитник грозненцев потерял сознание. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Эпизод, в котором защитник грозненцев потерял сознание. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард «Спартак» Александр Соболев рассказал об инциденте в матче 2-го тура РПЛ, когда на 60-й минуте игры защитник «Ахмата» Зоран Нижич потерял сознание после удара нападающего красно-белых.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.Игрок «Ахмата» Нижич потерял сознание после удара Соболева

— Понсе принял мяч, отпустил и пробил. Попал ему (Нижичу) в лицо. Он сразу упал, я подошел, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть, и положил его на бок. Потом уже подошли врачи. Конечно, жалко его, что так получилось, но это футбол. Он спас свою команду в этом моменте, если бы не он — был бы гол, — сказал Соболев на пресс-конференции после матча.

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