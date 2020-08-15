Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание Нижичу

Форвард «Спартак» Александр Соболев рассказал об инциденте в матче 2-го тура РПЛ, когда на 60-й минуте игры защитник «Ахмата» Зоран Нижич потерял сознание после удара нападающего красно-белых.

— Понсе принял мяч, отпустил и пробил. Попал ему (Нижичу) в лицо. Он сразу упал, я подошел, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть, и положил его на бок. Потом уже подошли врачи. Конечно, жалко его, что так получилось, но это футбол. Он спас свою команду в этом моменте, если бы не он — был бы гол, — сказал Соболев на пресс-конференции после матча.