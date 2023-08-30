Соболев думал, что его заменят в перерыве матча с «Ахматом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как воспринял замену в матче с «Ахматом» (0:0).

«Болезненно ли восприняли замену в матче с «Ахматом»? Вообще нет. Понимал, что провожу недостаточно качественный матч. Все взрослые люди, я не очень играл эту игру. Если честно, думал, что тренер заменит меня после первого тайма, но он вытерпел еще 15 минут. Бывают такие матчи, когда ничего не получается — не можешь принять мяч, еще что-то. Бабич в целом хороший игрок. Быстрый. Достаточно быстро осваивается в команде, со всеми общается», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.