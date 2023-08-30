«Спартак» не заявил Николсона. Его и Тавареша невозможно включить в заявку из-за регламента?

«Спартак» до сих пор не включил в заявку на чемпионат России-2023/24 Шамара Николсона. По всей видимости, этого и не произойдет в данный регистрационный период, заканчивающийся 14 сентября, так как нападающего нельзя заявить из-за ограничений, предусмотренных регламентом турнира.

В список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. При этом не менее четырех из них должны быть доморощенными игроками клуба. «В случае отсутствия в заявочном листе количества доморощенных футболистов, указанного в настоящем пункте, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается», — говорится в регламенте.

Доморощенным игроком клуба считается футболист, «имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».

У «Спартака» сегодня таких только трое — Александр Максименко, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Павлу Маслову не хватило совсем немного — пары месяцев. Он родился 14 апреля 2000 года, а пришел в «Спартак» в июне 2018 года.

Таким образом, красно-белые не могут выполнить требование регламента о наличии четырех доморощенных клубом игроков. Соответственно, в заявку они могут включить не 25 футболистов, а только 24. Сегодня в список А входят:

Вратари (3). Александр Максименко, Илья Свинов, Александр Селихов;

Защитники (7). Срджан Бабич, Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Леон Классен, Павел Маслов, Олег Рябчук, Никита Чернов;

Полузащитники (11). Тео Бонгонда, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Виктор Мозес, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич;

Нападающий (3). Кейта Бальде, Квинси Промес, Александр Соболев.

Получается, вакансии для Николсона нет. Нет ее сегодня и для защитника Томаша Тавареша. Но он пока травмирован и в любом случае не сможет помочь «Спартаку».

Красно-белые вправе купить или арендовать только молодого футболиста, которого можно заявить в список Б. Речь об игроке, родившемся в 2002 году или позже. Более старший возраст не подойдет, если только это не доморощенный клубом футболист.