«Спартак» не заявил Николсона. Его и Тавареша невозможно включить в заявку из-за регламента?
«Спартак» до сих пор не включил в заявку на чемпионат России-2023/24 Шамара Николсона. По всей видимости, этого и не произойдет в данный регистрационный период, заканчивающийся 14 сентября, так как нападающего нельзя заявить из-за ограничений, предусмотренных регламентом турнира.
В список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. При этом не менее четырех из них должны быть доморощенными игроками клуба. «В случае отсутствия в заявочном листе количества доморощенных футболистов, указанного в настоящем пункте, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается», — говорится в регламенте.
Доморощенным игроком клуба считается футболист, «имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».
У «Спартака» сегодня таких только трое — Александр Максименко, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Павлу Маслову не хватило совсем немного — пары месяцев. Он родился 14 апреля 2000 года, а пришел в «Спартак» в июне 2018 года.
Таким образом, красно-белые не могут выполнить требование регламента о наличии четырех доморощенных клубом игроков. Соответственно, в заявку они могут включить не 25 футболистов, а только 24. Сегодня в список А входят:
Вратари (3). Александр Максименко, Илья Свинов, Александр Селихов;
Защитники (7). Срджан Бабич, Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Леон Классен, Павел Маслов, Олег Рябчук, Никита Чернов;
Полузащитники (11). Тео Бонгонда, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Виктор Мозес, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич;
Нападающий (3). Кейта Бальде, Квинси Промес, Александр Соболев.
Получается, вакансии для Николсона нет. Нет ее сегодня и для защитника Томаша Тавареша. Но он пока травмирован и в любом случае не сможет помочь «Спартаку».
Красно-белые вправе купить или арендовать только молодого футболиста, которого можно заявить в список Б. Речь об игроке, родившемся в 2002 году или позже. Более старший возраст не подойдет, если только это не доморощенный клубом футболист.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0