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Сегодня, 18:55

«Спартак» не заявил Николсона. Его и Тавареша невозможно включить в заявку из-за регламента?

«Спартак» не включил в заявку на чемпионат России-2023/24 Шамара Николсона
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Шамар Николсон («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» до сих пор не включил в заявку на чемпионат России-2023/24 Шамара Николсона. По всей видимости, этого и не произойдет в данный регистрационный период, заканчивающийся 14 сентября, так как нападающего нельзя заявить из-за ограничений, предусмотренных регламентом турнира.

В список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. При этом не менее четырех из них должны быть доморощенными игроками клуба. «В случае отсутствия в заявочном листе количества доморощенных футболистов, указанного в настоящем пункте, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается», — говорится в регламенте.
Доморощенным игроком клуба считается футболист, «имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».

У «Спартака» сегодня таких только трое — Александр Максименко, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Павлу Маслову не хватило совсем немного — пары месяцев. Он родился 14 апреля 2000 года, а пришел в «Спартак» в июне 2018 года.

Таким образом, красно-белые не могут выполнить требование регламента о наличии четырех доморощенных клубом игроков. Соответственно, в заявку они могут включить не 25 футболистов, а только 24. Сегодня в список А входят:

Вратари (3). Александр Максименко, Илья Свинов, Александр Селихов;
Защитники (7). Срджан Бабич, Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Леон Классен, Павел Маслов, Олег Рябчук, Никита Чернов;
Полузащитники (11). Тео Бонгонда, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Виктор Мозес, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич;
Нападающий (3). Кейта Бальде, Квинси Промес, Александр Соболев.

Получается, вакансии для Николсона нет. Нет ее сегодня и для защитника Томаша Тавареша. Но он пока травмирован и в любом случае не сможет помочь «Спартаку».

Красно-белые вправе купить или арендовать только молодого футболиста, которого можно заявить в список Б. Речь об игроке, родившемся в 2002 году или позже. Более старший возраст не подойдет, если только это не доморощенный клубом футболист.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
7
9
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Кобелев считает, что «Динамо» нужен хороший центральный защитник

Соболев думал, что его заменят в перерыве матча с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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