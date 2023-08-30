«Сочи» — ЦСКА: Шафеев ошибочно не удалил игрока гостей

Арбитр матча «Сочи» — ЦСКА (0:0, пенальти 4:5) Рафаэль Шафеев принял ошибочное решение, не удалив игрока гостей в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Шафеев принял ошибочное решение, вынеся только предупреждение полузащитнику ЦСКА Виктору Мендесу. Армеец, не сыграв в мяч, ударил Амира Батырева открытыми шипами в область шеи и левого плеча. Этот фол заслуживал красной карточки и удаления.

Видеоассистенты Сергей Карасев и Николай Богач в действия судьи не вмешались.