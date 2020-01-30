Смородская считает, что Кокорину рано в основу «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что форварду «Зенита» Александру Кокорину не следует переходить в «Сочи». Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «железнодорожников».

— «Сочи» — это, наверное, все-таки перебор, — отметила Смородская. — Но начинать Кокорину нужно точно не с топ-клубов.

— Ему рано в основу «Зенита»?

— Да.

— Нет опасений, что если Кокорин останется до конца сезона в «Зените-2», то просто потеряем нападающего, который может вернуться в сборную?

— Вы знаете, все эти сослагательные наклонения по поводу сборной... Мог бы, не мог. Зачем гадать? Сейчас мы не понимаем его игровых и физических кондиций. На что он способен? Практики не было почти год, как и условий для тренировок. Кокорину уже не юн. В общем, слишком много вопросов, чтобы приобретать его зимой.

Кокорин и «Локомотив»: Смородская против