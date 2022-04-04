В Самаре заявили, что поле стадиона «Металлург» будет готово к матчу 30-го тура против «Локомотива»

Поле стадиона «Металлург» будет готово к проведению матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».

«На сегодняшний день разговор идет о стадионе «Металлург». Пока запасные варианты не прорабатываются. С самого начала года было понятно, что «Крылья» не смогут провести этот матч на «Самара Арене», — сказал директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко ТАСС.

Матч 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в Самаре 21 мая.

С 18 по 24 мая в городе пройдет Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Церемония его открытия состоится на домашнем стадионе клуба «Самара Арена».