Смородская посоветовала Дзюбе завершить карьеру футболиста

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российский футболист Артем Дзюба должен завершить карьеру из-за отсутствия приемлемых предложений со стороны других клубов.

«Я понимаю, что процесс завершения карьеры проходит очень сложно у каждого футболиста. Это очень болезненный процесс. Но раз до сих пор у Артема Дзюбы не было хороших предложений и ни в одном из клубов РПЛ он в итоге не оказался, тогда надо уже завершать и искать себя в другой сфере деятельности. Я желаю Артёму всего самого наилучшего!» — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

36-летний нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».