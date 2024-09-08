Канчельскис не считает Соболева топ-форвардом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления новичка «Зенита» Александра Соболева.

«Трансферы — такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться. Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»? Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев — не топ-форвард, топ-форвард — это Холанн», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

8 сентября Соболев дебютировал за новую команду в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3).