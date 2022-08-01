Воспитанник «Спартака» Литвинов заявил, что никогда не будет играть за «Зенит» и ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что никогда не перейдет в «Зенит» и ЦСКА.

«Не сможет ничего произойти, чтобы я перешел в «Зенит или ЦСКА. Это исключено», — сказал Литвинов «РБ Спорту».

Футболист является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провел три матча за команду, не отметившись результативными действиями.

6 августа «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом». Начало — в 15.00 мск.