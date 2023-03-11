Смородская: «Мне бы не хотелось, чтобы «Локомотив» оказался в зоне вылета»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу железнодорожников над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).

«Матч сложный, было много спорных моментов. У «Локо» два удаления, но я рада, что он выиграл. Сложно сказать, были ли удаления по делу. Тяжело предположить, куда «Локомотив» доберется в турнирной таблице по итогам второй половины чемпионата. Но мне бы не хотелось, чтобы они оказались в зоне вылета», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.