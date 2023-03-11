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Сегодня, 19:40

Промес: «Я уже россиянин, неважно с паспортом или без»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.

— Как складывается ситуация с гражданством?

— Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

— Когда будешь готов высказаться о суде?

— Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев.

— Вы пропустил сборы... Как готовились?

— Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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