Промес: «Я уже россиянин, неважно с паспортом или без»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.

— Как складывается ситуация с гражданством?

— Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

— Когда будешь готов высказаться о суде?

— Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев.

— Вы пропустил сборы... Как готовились?

— Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.