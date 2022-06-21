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Сегодня, 20:13

Жена Павла Мамаева сообщила о рождении сына

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Павел Мамаев и Надежда Санько.
Фото Соцсети Надежды Санько.

Футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько стали родителями. Женщина подарила спортсмену сына весом 3500 кг. Новорожденного назвали Тимофеем.

«Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать мое состояние. Благодарю Всевышнего за тебя, за все, что есть в моей жизни», — написала в своем telegram-канале Санько.

Ранее, 19 июня, в Сети появилась информация, что Павел и Надежда стали родителями, но позже Санько опровергла это.

В марте прошлого года футболист развелся с первой женой Аланой Мамаевой. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына Аланы от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

В январе он женился на Надежде. У нее есть сын от первого брака.

Павел Мамаев
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