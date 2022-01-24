«Дополнительная мотивация точно есть». Смолов рассказал о целях в «Динамо»

Смолов рассказал о своих целях после перехода в «Динамо» из «Локомотива»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своих целях на вторую половину сезона Тинькофф РПЛ.

— В вашей коллекции трофеев не хватает чемпионского титула. То, что «Динамо» в этом сезоне борется за самые высокие места, было дополнительной мотивацией при переходе?

— Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Я уже говорил, что в нашей команде много молодых ребят, а в такой ситуации, как бы тривиально это ни звучало, опыт действительно важен. Я пытаюсь разговаривать с ребятами на эту тему.

Сандро сказал очень важную вещь, что не стоит думать об этом. Нужно просто работать и идти от игры к игре, а уже в мае будет видно. На самом деле это очень важно. Потому что, если начинаешь зацикливаться на этом, это может негативно сказаться на твоей игре, — приводит слова Смолова сайт «Динамо».

— Какую лично для себя цель ставите на этот год?

— Давно ничего не говорю по поводу личных целей. Рад, что присоединился к «Динамо». Есть возможность бороться за высокие места в этом сезоне. Постараюсь по максимуму принести пользу команде на поле.