Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:05

«Дополнительная мотивация точно есть». Смолов рассказал о целях в «Динамо»

Смолов рассказал о своих целях после перехода в «Динамо» из «Локомотива»
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо».

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своих целях на вторую половину сезона Тинькофф РПЛ.

— В вашей коллекции трофеев не хватает чемпионского титула. То, что «Динамо» в этом сезоне борется за самые высокие места, было дополнительной мотивацией при переходе?

— Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Я уже говорил, что в нашей команде много молодых ребят, а в такой ситуации, как бы тривиально это ни звучало, опыт действительно важен. Я пытаюсь разговаривать с ребятами на эту тему.

Сандро сказал очень важную вещь, что не стоит думать об этом. Нужно просто работать и идти от игры к игре, а уже в мае будет видно. На самом деле это очень важно. Потому что, если начинаешь зацикливаться на этом, это может негативно сказаться на твоей игре, — приводит слова Смолова сайт «Динамо».

— Какую лично для себя цель ставите на этот год?

— Давно ничего не говорю по поводу личных целей. Рад, что присоединился к «Динамо». Есть возможность бороться за высокие места в этом сезоне. Постараюсь по максимуму принести пользу команде на поле.

Источник: https://fcdm.ru/news/fyodor-smolov-est-oshhushhenie-cto-vernulsya-domoi
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Алексей Березуцкий: «Ждать ли еще усиления команды? Все идет своим чередом»
Президент «Интернасьонала» подтвердил, что получил предложение по Юри Алберто
Смолов связывает проблемы «Локомотива» со сменой главного тренера
Смолов: «Всем говорил, что Тюкавина и Захаряна ждет большое будущее»
«Химки» уступили чешскому клубу в товарищеском матче
Смолов — о работе со Шварцем: «У нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов связывает проблемы «Локомотива» со сменой главного тренера

Алексей Березуцкий: «Ждать ли еще усиления команды? Все идет своим чередом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости