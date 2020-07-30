СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фортуны»

Защитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов «Зенита», утверждает TMW.

25-летний турок, родившийся в Германии, близок к уходу из немецкого клуба. Интерес к Айхану этим летом проявляла «Аталанта», но в переговоры выступил «Зенит», который теперь опережает итальянский клуб в борьбе за центрального защитника. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Айхан выступает за «Фортуну» c 2016 года, его контракт рассчитан до лета 2022-го. В прошедшем сезоне он провел в бундеслиге 31 матч, отметившись 2 голами, 3 передачами и 10 желтыми карточками).

Команда из Дюссельдорфа вылетела из высшего немецкого дивизиона, заняв предпоследнее место в таблице.