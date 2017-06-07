СМИ: Вандерсон продолжит карьеру в "Динамо"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон продолжит карьеру в московском "Динамо". Как сообщает "Голеада", 31-летний бразилец, у которого в конце этого месяца заканчивается контракт с "быками", прилетел в Москву для завершения перехода в новую команду. Отмечается, что все детали личного контракта уже согласованы.
В минувшем сезоне Вандерсон, играющий в России с 2012 года, принял участие в 21 матче, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.
Дополнительная информация
http://goleada.ru/index.php/novosti-fnl/item/25088-vanderson-perekhodit-iz-krasnodara-v-moskovskoe-dinamo
KirShev
1 португалоговорящий исторически в Динамо всегда успешен. Что Дерлей, что Данни. Думаю и у Вандерсона получится. К счастью денег на собратьев нет.
14:36 7 июня
Урфин Джюс
vasiunchik==== Таки без денег(украденных) довольно трудно купить приличных игроков.. Да и рановато ставить крест на Вандерсоне. Вдруг Динамо это его команда?
14:31 7 июня
vasiunchik
Собирая то, что не пригодилось другим, вряд ли можно рассчитывать на борьбу за ЛЕ...Печально
12:34 7 июня