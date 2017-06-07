СМИ: Вандерсон продолжит карьеру в "Динамо"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон продолжит карьеру в московском "Динамо". Как сообщает "Голеада", 31-летний бразилец, у которого в конце этого месяца заканчивается контракт с "быками", прилетел в Москву для завершения перехода в новую команду. Отмечается, что все детали личного контракта уже согласованы.

В минувшем сезоне Вандерсон, играющий в России с 2012 года, принял участие в 21 матче, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.