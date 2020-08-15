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СМИ: в «Бунедкоре» не нашли трансферные документы на Жалолиддинова. Хавбек перешел в «Локомотив»

15:59
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Трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив» под вопросом, сообщает Championat.asia.

По информации источника, в клубе из Узбекистана, где недавно сменилось руководство, не смогли обнаружить трансферные документы на 18-летнего футболиста. Сообщается, что, возможно, по этой причине хавбек еще не заявлен за «Локомотив».

«Локомотив» объявил о переходе Жалолиддинова в конце июля этого года. Сообщалось, что игрок, выбравший номер «23», подписал контракт на 5 лет.

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