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СМИ: ПСВ может арендовать у «Спартака» Тила

20:45
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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ПСВ рассматривает вариант аренды полузащитника «Спартака» Гуса Тила, сообщает metaratings.ru. Хавбек уже согласовал условия личного контракта. Помимо эйндховенцев, интерес к Тилу проявляет ряд других клубов.

«Спартак» купил Тила в 2019 году у АЗ за рекордные для себя 16 миллионов евро. В сезоне-2019/20 голландец провел за красно-белых 18 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 2 передачи.

В трех стартовых матчах нынешнего сезона Тил не появлялся на поле.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/psv-mozhet-arendovat-tilya-u-spartaka/

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