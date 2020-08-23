СМИ: ПСВ может арендовать у «Спартака» Тила
20:45
ПСВ рассматривает вариант аренды полузащитника «Спартака» Гуса Тила, сообщает metaratings.ru. Хавбек уже согласовал условия личного контракта. Помимо эйндховенцев, интерес к Тилу проявляет ряд других клубов.
«Спартак» купил Тила в 2019 году у АЗ за рекордные для себя 16 миллионов евро. В сезоне-2019/20 голландец провел за красно-белых 18 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 2 передачи.
В трех стартовых матчах нынешнего сезона Тил не появлялся на поле.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/psv-mozhet-arendovat-tilya-u-spartaka/