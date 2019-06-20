СМИ: "Лейпциг" хочет 15 миллионов евро за трансфер Брумы, которым интересуется "Спартак"

"Лейпциг" хочет получить за полузащитника Арминду Бруму 15 миллионов евро, информирует Record.pt.

Напомним, что агент игрока Катио Бальде подтвердил интерес "Спартака" к футболисту и добавил, что красно-белые уже сделали предложение по его трансферу. За 24-летним португальцем также следят "Порту" и ПСВ.

Ранее Брума выступал за "Галатасарай". В "Лейпциг" он перешел в 2017 году за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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