СМИ: "Краснодар" продлил контракт с Синицыным

Голкипер Андрей Синицын продлил контракт с "Краснодаром", сообщают "Известия". Новое соглашение будет действовать до 2021 года.

– Его контракт с "Краснодаром" уже продлен, – сказал официальный представитель игрока Александр Толстиков. – Новое соглашение будет действовать еще два с половиной года.

– Контракт Синицына был продлен еще прошлым летом, - сказал источник в клубе. – Команда не афишировала факт пролонгации соглашения. В клубе рассчитывают на Андрея и верят, что он принесет еще немало пользы.

30-летний россиянин в текущем сезоне провел шесть матчей за "Краснодар" во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей. Ранее он также выступал за "Енисей" и "Читу".

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