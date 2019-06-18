СМИ: "Краснодар" интересуется полузащитником "Фейеноорда"

Полузащитник "Фейеноорда" Тонни Вилхена попал в сферу интересов "Краснодара", утверждает AD.nl. По данным источника, 24-летний хавбек в курсе интереса со стороны российского клуба и готов рассмотреть предложение.

Главный тренер "Фейеноорда" Яп Стам рассчитывает, что Вилхена останется в клубе, однако контракт его рассчитан еще на год, поэтому роттердамцы могут быть вынужденными продать его.

В прошлом сезоне Вилхена провел в чемпионате Голландии 33 матча, забил шесть мячей.

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