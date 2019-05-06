На матче 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) присутствовал селекционер киевского "Динамо" Александр Заваров. Об этом в Твиттере сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Он указал, что Заваров, скорее всего, следил, за игроками "Арсенала", и что "Динамо" ищет центрального защитника и опорного полузащитника. Издание newstula.ru указывает, что речь, скорее всего, идет о Мохаммеде Кадири и Георги Костадинове.

23-летний Кадири в текущем сезоне провел 26 матчей за "Арсенал" и забил два мяча при четырех голевых передачах. У 28-летнего Костадинова 27 матчей, один гол и один результативный пас.

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