СМИ: ЦСКА арендует Шарлия с правом последующего выкупа

Защитник "Славен Белупо"​ Звонимир Шарлия близок к переходу в ЦСКА.

По информации Epodravina, армейцы практически договорились об аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Завтра, 22 июня, хорват пройдет медицинское обследование в Австрии.

В сезоне 2018/19 Звонимир Шарлия провел 33 матча и отдал 1 результативную передачу. Также на счету защитника 11 желтых карточек и 1 удаление.

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