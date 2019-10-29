«Слушай, не пыхти особо, тут такая ситуация». Тарасов рассказал о договорном матче

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своем опыте участия в договорных матчах. Он признался в интервью YouTube-каналу «Всему Головин», что ему довелось принять участие в одной такой игре.

Предположительно, речь идет о матче 2008 года «Спартак» (Нальчик) — «Томь» (1:1), в котором Тарасов был заменен после перерыва. При этом 18-летний игрок в 2005-м выступал за молодежную команду «Спартака».

— Один раз в жизни такая ситуация была, — сказал Тарасов. — Не буду говорить, где и что. Я просто играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был. Не понимал: никто не бежит, ничего не делает, все по-другому. Понимаю, что что-то не то. Первый тайм закончился, захожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Слушай, не пыхти особо, тут такая ситуация». Я ответил: «Окей». Потом попросил замену, типа нога болит, не могу играть. Вот. Реально, это первый и единственный раз. Может быть, были еще, но я о них уже не знал, скрывать не буду.

— Климов тоже «особо не пыхтел» в том матче?

— А там не было Климова.

— Он не играл вообще?

— Тот матч или что? Это вообще не то, о чем вы подумали, не та команда.

— Но вот договоняк раскрылся в 2005 году между «Томью» и «Динамо», агент Сафонов рассказал.

— В 2005-м, может быть, но меня не было в этом году.

— Наверняка это Томск. «Спартак» и «Динамо» что ли?

— Я не могу говорить, кто. Понимаете, кто — ладно. А кто играл, тем более не буду говорить.

— Почему так боитесь? Столько лет прошло уже.

— Я не боюсь. Рассказал только то, что меня касается. Я лично ушел после первого тайма. А остальное — не мои дела. Если бы меня спросили, я бы всегда отказался.

— Дали деньги за ту игру?

— Нет, конечно.

— Потому что молодой?

— Я не знаю, как происходят эти дела. Мне было 18 лет. Что я понимал тогда. Для меня это дико было. И сейчас дико.