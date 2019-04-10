Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Пресненский суд города Москвы объявил перерыв в слушаниях по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Заседание возобновится в четверг, 11 апреля.

Напомним, в среду в суде были заслушаны показания двух свидетелей: Геннадия Куропаткина и Андрея Андрацкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live