Слух о переходе Облака из "Атлетико" в "ПСЖ" появился из-за голкипера "Сочи" Фролова

Вратарь "Сочи" Евгений Фролов рассказал, что из-за него появился слух о переходе голкипера "Атлетико" Яна Облака в "ПСЖ".

– Начинает со мной человек на испанском разговаривать, это было перед чемпионатом мира, – сказал Фролов в интервью программе "Футбол России" на телеканале Россия 24". – Не понимаю. Он говорит: "Вы так на Облака похожи". Ответил: "Говорят, это мой брат, занимаюсь его делами". Спрашивает: "Куда Ян переходит? Только между нами информация". Глазом моргнул: "Да я вот недавно из Парижа прилетел". После этого пошла тема, что Ян может перейти в "ПСЖ".