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Слуцкому в «Рубине» будет помогать английский физиотерапевт

14:52
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В штабе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого появился новичок, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

Сообщается, что на втором сборе с «Рубином» работал английский физиотерапевт Стюарт Лик, который до этого помогал главному тренеру в «Халл Сити». В клубе из чемпионшипа он работал с 2012-го года.

Англичанин в казанском клубе будет заниматься восстановлением травмированных игроков. 48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в конце 2019 года.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@insidelar

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