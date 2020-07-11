Слуцкий сравнил «Рубин» с «Витессом» и «Халл Сити»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватало во время работы в европейских клубах. Также он сравнил казанскую команду с «Витессом» и «Халл Сити»?, в которых работал ранее.

— Чего не хватало в Европе? Языка прежде всего, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Несмотря на то, что я свободно говорю на английском, уровень шуток и теории всегда качественнее на русском. И в плане коммуникации тоже. Учебно-тренировочные базы в Англии и Нидерландах тоже отличаются, там нет комнат и невозможно остаться ночевать. Не могу сказать, что скучал по тому, что можно жить на базе, но все-таки этого не хватало.

В «Халл Сити» команды не было вообще, она не могла быть сыгранной. Команду покинули 25 человек в межсезонье. Мы формировали три состава: первый — в межсезонье, второй — в начале чемпионата и третий — к концу трансферного окна. За месяц поменялись три команды. Таких экстремальных ситуаций у меня не было никогда в карьере и надеюсь, больше не будет. «Витесс» — это, можно сказать, мост: много арендованных игроков и тех, кто уходит на повышение. От 10 до 15 человек меняется в межсезонье. Ситуация с «Рубином» в этом плане легче. Есть много новичков, но при этом есть и долгий подготовительный период.