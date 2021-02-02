Слуцкий рассказал о травме новичка «Рубина» Сайто

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о самочувствии новичка команды Мицуки Сайто.

Сообщалось, что 3 февраля футболисту предстоит МРТ ноги.

«Предварительно понятно, что у него повреждение связок голеностопного сустава. Насколько серьезное, покажет обследование в ближайшие дни», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.