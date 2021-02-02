Слуцкий рассказал о травме новичка «Рубина» Сайто
19:16
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о самочувствии новичка команды Мицуки Сайто.
Сообщалось, что 3 февраля футболисту предстоит МРТ ноги.
«Предварительно понятно, что у него повреждение связок голеностопного сустава. Насколько серьезное, покажет обследование в ближайшие дни», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.
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