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Слуцкий рассказал о травме новичка «Рубина» Сайто

19:16
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о самочувствии новичка команды Мицуки Сайто.

Сообщалось, что 3 февраля футболисту предстоит МРТ ноги.

«Предварительно понятно, что у него повреждение связок голеностопного сустава. Насколько серьезное, покажет обследование в ближайшие дни», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.

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