Слуцкий рассказал о позиции, которую хочет усилить в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над белорусской «Славией» (5:0) в товарищеском матче рассказал о возможных усилениях в команде, сообщает пресс-служба казанцев.

— Александр Зуев на позиции левого защитника — это временная мера или вы готовы войти с ним в сезон?

— Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить ее, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина». — Потому что Поярков и Степанов — два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определенный набор качеств. Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособны. Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников — это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков. Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом.

— Станислав Черчесов сегодня посетил ваш матч. Удалось с ним переговорить?

— Нет, мы не виделись, к сожалению.

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